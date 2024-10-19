Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск

«Пари НН» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом розыгрыше РПЛ «Пари НН» и «Ростов» провели между собой два матча. В игре 6-го тура победу одержали нижегородцы (1:0), а во встрече в рамках 16-го тура сильнее оказались ростовчане (1:0).

После 11 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 11 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на девятой строчке.

Материалы по теме
Больше 40 легионеров РПЛ сыграли за сборные. Лучше всех — звёзды «Спартака» и «Ростова»
Больше 40 легионеров РПЛ сыграли за сборные. Лучше всех — звёзды «Спартака» и «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android