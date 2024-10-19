«Пари НН» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом розыгрыше РПЛ «Пари НН» и «Ростов» провели между собой два матча. В игре 6-го тура победу одержали нижегородцы (1:0), а во встрече в рамках 16-го тура сильнее оказались ростовчане (1:0).

После 11 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 11 очков и расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на девятой строчке.