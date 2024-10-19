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Расписание матчей 8-го тура АПЛ — чемпионат Англии, сезон-2024/2025

Расписание матчей 8-го тура АПЛ — чемпионат Англии, сезон-2024/2025
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Сегодня, 19 октября, стартует 8-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

19 октября, суббота:

14:30 мск. «Тоттэнхем» — «Вест Хэм»;
17:00 мск. «Фулхэм» — «Астон Вилла»;
17:00 мск. «Ипсвич» — «Эвертон»;
17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»;
17:00 мск. «Ньюкасл» — «Брайтон»;
17:00 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»;
19:30 мск. «Борнмут» — «Арсенал».

20 октября, воскресенье:

16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»;
18:30 мск. «Ливерпуль» — «Челси».

21 октября, понедельник:

22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас».

Напомним, сейчас лидером первенства АПЛ является «Ливерпуль» с 18 очками, на втором месте — «Манчестер Сити» с 17 очками, на третьем — «Арсенал» с таким же количеством очков.

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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