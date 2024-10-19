Расписание матчей 8-го тура АПЛ — чемпионат Англии, сезон-2024/2025

Сегодня, 19 октября, стартует 8-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

19 октября, суббота:

14:30 мск. «Тоттэнхем» — «Вест Хэм»;

17:00 мск. «Фулхэм» — «Астон Вилла»;

17:00 мск. «Ипсвич» — «Эвертон»;

17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»;

17:00 мск. «Ньюкасл» — «Брайтон»;

17:00 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»;

19:30 мск. «Борнмут» — «Арсенал».

20 октября, воскресенье:

16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»;

18:30 мск. «Ливерпуль» — «Челси».

21 октября, понедельник:

22:00 мск. «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас».

Напомним, сейчас лидером первенства АПЛ является «Ливерпуль» с 18 очками, на втором месте — «Манчестер Сити» с 17 очками, на третьем — «Арсенал» с таким же количеством очков.