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Шавло: «Локомотив» забил «Спартаку» евроголы, но почему давали бить — вопрос

Шавло: «Локомотив» забил «Спартаку» евроголы, но почему давали бить — вопрос
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Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака», чемпион СССР и Австрии Сергей Шавло прокомментировал матч красно-белых с «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«В основном были евроголы, но почему давали бить — вопрос. Подводит стабильность защитников. У Денисова бывает хорошая игра, а потом, как с «Локомотивом», выпадает. Он и впереди ничего не создаёт, и сзади прорехи. Даниил ещё молод, ему надо набраться опыта для игры на этой позиции. Нас всегда учили — если играешь от обороны, должен обеспечить ноль сзади. Если есть возможность подключиться — атакуешь. Примером для нас был Сочнов, который забивал и отдавал. Парфёнов такой же. Они и сзади нормально отрабатывали, и в атаку ходили. Но против маленьких команд у «Спартака» таких проблем нет», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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