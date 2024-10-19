Шавло: «Локомотив» забил «Спартаку» евроголы, но почему давали бить — вопрос

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака», чемпион СССР и Австрии Сергей Шавло прокомментировал матч красно-белых с «Локомотивом».

«В основном были евроголы, но почему давали бить — вопрос. Подводит стабильность защитников. У Денисова бывает хорошая игра, а потом, как с «Локомотивом», выпадает. Он и впереди ничего не создаёт, и сзади прорехи. Даниил ещё молод, ему надо набраться опыта для игры на этой позиции. Нас всегда учили — если играешь от обороны, должен обеспечить ноль сзади. Если есть возможность подключиться — атакуешь. Примером для нас был Сочнов, который забивал и отдавал. Парфёнов такой же. Они и сзади нормально отрабатывали, и в атаку ходили. Но против маленьких команд у «Спартака» таких проблем нет», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.