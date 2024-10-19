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У тен Хага возникали разногласия с игроками «МЮ» из-за его уровня английского языка — ESPN

У тен Хага возникали разногласия с игроками «МЮ» из-за его уровня английского языка — ESPN
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У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага возникали разногласия с некоторыми футболистами «красных дьяволов», поскольку он не мог корректно донести свои мысли до игроков из-за слабого знания английского языка.

«Эрик очень прямолинейный и откровенный. Он честный человек в своей сути, но в минувшем сезоне пришлось говорить ему, чтобы он смягчил подход к футболистам. Эрик слишком часто критиковал их, но иногда это было обусловлено уровнем его английского языка.

Тен Хаг разговаривает на этом языке, но не всегда разбирается в его нюансах. Например, в прошлом сезоне он разозлил Каземиро, сказав, что бразильца заменили по «футбольным причинам». Эрик имел в виду тактические причины, но в итоге разозлил многократного победителя Лиги чемпионов, подвергнув его критике как футболиста», — приводит ESPN слова источника, знакомого с ситуацией.

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