«Кого тогда обыгрывать, если не «Факел»? Эдуард Мор прокомментировал поражение «Ахмата»

Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал домашнее поражение «Ахмата» от воронежского «Факела» (2:3) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Решающий гол в добавленное время бело-зелёные пропустили, играя в численном большинстве.

«Победа «Факела» была крайне неожиданной. Я был уверен, что «Ахмат» дома выиграет. Это команда, которая не побеждала в нынешнем сезоне. «Ахмат» играет дома, прижат к стенке. Кого тогда обыгрывать, если не «Факел»? Но «Ахмат» хорошо смотрелся до второго пропущенного гола. «Факел» надо поздравить, они проявили характер и выиграли игру», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» замыкает турнирную таблицу РПЛ с шестью очками в 12 матчах и остаётся единственным клубом лиги, не одержавшим ни одной победы. Сергей Ташуев после 7-го тура РПЛ сменил на посту главного тренера грозненцев Магомеда Адиева, под руководством 65-летнего специалиста бело-зелёные набрали одно очко в пяти матчах.