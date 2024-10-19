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«Кого тогда обыгрывать, если не «Факел»? Эдуард Мор прокомментировал поражение «Ахмата»

«Кого тогда обыгрывать, если не «Факел»? Эдуард Мор прокомментировал поражение «Ахмата»
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Бывший футболист Эдуард Мор прокомментировал домашнее поражение «Ахмата» от воронежского «Факела» (2:3) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Решающий гол в добавленное время бело-зелёные пропустили, играя в численном большинстве.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«Победа «Факела» была крайне неожиданной. Я был уверен, что «Ахмат» дома выиграет. Это команда, которая не побеждала в нынешнем сезоне. «Ахмат» играет дома, прижат к стенке. Кого тогда обыгрывать, если не «Факел»? Но «Ахмат» хорошо смотрелся до второго пропущенного гола. «Факел» надо поздравить, они проявили характер и выиграли игру», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» замыкает турнирную таблицу РПЛ с шестью очками в 12 матчах и остаётся единственным клубом лиги, не одержавшим ни одной победы. Сергей Ташуев после 7-го тура РПЛ сменил на посту главного тренера грозненцев Магомеда Адиева, под руководством 65-летнего специалиста бело-зелёные набрали одно очко в пяти матчах.

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