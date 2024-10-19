Игрок «Акрона» Беншимол прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Нападающий «Акрона» Жилсон Тавареш Беншимол прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».
«Получился достаточно сложный матч с «Зенитом», как мы и ожидали. Когда играешь против команд такого высокого уровня, то тебе надо бегать и работать больше, чем они, постоянно находиться рядом с ними, не ошибаться. Такие команды, когда ты совершаешь малейшую ошибку, быстро атакуют и наказывают. Это и произошло вчера в матче», — сказал Беншимол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» завершился вчера со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.
- 19 октября 2024
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