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Игрок «Акрона» Беншимол прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Игрок «Акрона» Беншимол прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»
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Нападающий «Акрона» Жилсон Тавареш Беншимол прокомментировал поражение в матче с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Получился достаточно сложный матч с «Зенитом», как мы и ожидали. Когда играешь против команд такого высокого уровня, то тебе надо бегать и работать больше, чем они, постоянно находиться рядом с ними, не ошибаться. Такие команды, когда ты совершаешь малейшую ошибку, быстро атакуют и наказывают. Это и произошло вчера в матче», — сказал Беншимол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч 12-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом» завершился вчера со счётом 5:0 в пользу сине-бело-голубых. После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

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