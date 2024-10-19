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«Динамо» Махачкала — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 11 матчей. ЦСКА заработал 20 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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