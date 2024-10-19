Мареска: большая ошибка думать, что Коул Палмер решит все проблемы «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об атакующем полузащитнике клуба Коуле Палмере.

«Если мы думаем, что Коул Палмер решит все наши проблемы, то это большая ошибка. Мы перекладываем всё давление на его плечи, а это неправильно. У нас много игроков, которые хорошо себя проявляют. Дело не только в Коуле, а во всём коллективе», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.