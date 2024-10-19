Шавло рассказал, в чём должен прибавить «Спартак», чтобы конкурировать с «Зенитом»

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака», чемпион СССР и Австрии Сергей Шавло прокомментировал противостояние красно-белых с санкт-петербургским «Зенитом».

«С питерцами мы хорошо сыграли. Совершенно другая игра. Конкурировать за первое место — одно дело, а сыграть отдельные матчи — совершенно другое. С «Динамо» выигрывали, но упустили победу. У «Спартака» должна быть стабильность и концентрация не только с «Зенитом», но и с другими соперниками. Сложно играть против тех, кто ставит «автобус» сзади. Надо находить моменты, обыгрывать один в один. Пока не многие у нас способны на это. Поражает, что «Спартак», зная других нападающих соперника, не может различить, кто может забить. Команды же изучают игроков, знают, за кем следить. А мы даём им возможность забить. Наверное, не выполняют, что им говорят», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.