«Спартак» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 19 октября, состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Краснодар» заработал 27 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 29 очков за 12 игр.

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