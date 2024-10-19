Тренер «Зенита» Оливейра прокомментировал победу в матче с «Акроном»
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Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«Хорошая игра с «Акроном». Команда показала, что был настрой, что это был важный матч для нас, как и все игры. Показали хорошую игру. Достаточно уверенно выиграли. «Акрон» — сложный соперник. Мы все довольны. Обычно у «Зенита» есть проблемы после паузы на матчи сборных, но сейчас мы хорошо справились», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.
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