Тренер «Зенита» Оливейра прокомментировал победу в матче с «Акроном»

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:0).

«Хорошая игра с «Акроном». Команда показала, что был настрой, что это был важный матч для нас, как и все игры. Показали хорошую игру. Достаточно уверенно выиграли. «Акрон» — сложный соперник. Мы все довольны. Обычно у «Зенита» есть проблемы после паузы на матчи сборных, но сейчас мы хорошо справились», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.