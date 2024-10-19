Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шавло: сейчас два-три матча удачных сыграл — и уже звезда. Рано Батракова возносить

Шавло: сейчас два-три матча удачных сыграл — и уже звезда. Рано Батракова возносить
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака», чемпион СССР и Австрии Сергей Шавло высказал мнение об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Молодёжь скребёт копытами, когда хочет играть. У них появилась эта возможность, и отдавать её не хотят. Прикупили ещё несколько человек, Лантратов играет стабильно. Как команда выглядят хорошо. Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет. Если обретёт стабильность, будет заслуживать внимания. В советское время так было. А у нас сейчас два-три матча удачных сыграл — и уже звезда. Хотя у Алексея есть хорошие качества, забивает», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Алексей Батраков является лучшим футболистом Европы по системе «гол+пас» на старте сезона: у хавбека «Локомотива» 7+6 в 11 матчах РПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Португальский агент Барбоза: Батракову нужно доиграть в «Локомотиве» до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android