Шавло: сейчас два-три матча удачных сыграл — и уже звезда. Рано Батракова возносить

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака», чемпион СССР и Австрии Сергей Шавло высказал мнение об игре хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Молодёжь скребёт копытами, когда хочет играть. У них появилась эта возможность, и отдавать её не хотят. Прикупили ещё несколько человек, Лантратов играет стабильно. Как команда выглядят хорошо. Батракова начали возносить, но надо подождать пару лет. Если обретёт стабильность, будет заслуживать внимания. В советское время так было. А у нас сейчас два-три матча удачных сыграл — и уже звезда. Хотя у Алексея есть хорошие качества, забивает», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Алексей Батраков является лучшим футболистом Европы по системе «гол+пас» на старте сезона: у хавбека «Локомотива» 7+6 в 11 матчах РПЛ. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.