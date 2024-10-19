Шикунов рассказал, в чём преимущество «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Краснодаром».

«В матче между «Спартаком» и «Краснодаром» будет потрясающая игра, но никто не знает, каким будет результат. Обе команды хорошо играют и имеют великолепных футболистов серьёзного уровня. «Краснодар» сейчас на первом месте и имеет победную серию. Им нужна только победа.

Есть большой минус в том, что у «Краснодара» в свои сборные уехало много латиносов. Непонятно, как они перелетали. Кто и сколько играл? Это повлияет на физическое состояние игроков — не будет свежести. У «Спартака» уехало не так много игроков в сборные. В этом плане у красно-белых будет преимущество», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча команд пройдет в рамках 12-го тура РПЛ сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.