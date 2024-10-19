Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов рассказал, в чём преимущество «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Шикунов рассказал, в чём преимущество «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче между «Спартаком» и «Краснодаром» будет потрясающая игра, но никто не знает, каким будет результат. Обе команды хорошо играют и имеют великолепных футболистов серьёзного уровня. «Краснодар» сейчас на первом месте и имеет победную серию. Им нужна только победа.

Есть большой минус в том, что у «Краснодара» в свои сборные уехало много латиносов. Непонятно, как они перелетали. Кто и сколько играл? Это повлияет на физическое состояние игроков — не будет свежести. У «Спартака» уехало не так много игроков в сборные. В этом плане у красно-белых будет преимущество», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, встреча команд пройдет в рамках 12-го тура РПЛ сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Материалы по теме
«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android