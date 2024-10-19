Арне Слот рассказал, когда ожидается возвращение Алисона после травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о состоянии вратаря команды Алисона Бекера, получившего травму в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0), состоявшемся 5 октября.

«Я ожидаю, что он [Алисон] вернётся к Рождеству, но никогда не знаешь наверняка. Всегда сложно предсказать, как пройдёт восстановление от травмы на первых этапах, поэтому более точный ответ на этот вопрос можно будет дать через две-три недели», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Бекер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме В «Ливерпуле» высказались о возможном уходе из клуба Трента, ван Дейка и Салаха

Сколько зарабатывают футболисты: