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Арне Слот рассказал, когда ожидается возвращение Алисона после травмы

Арне Слот рассказал, когда ожидается возвращение Алисона после травмы
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о состоянии вратаря команды Алисона Бекера, получившего травму в матче 7-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:0), состоявшемся 5 октября.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 9'    

«Я ожидаю, что он [Алисон] вернётся к Рождеству, но никогда не знаешь наверняка. Всегда сложно предсказать, как пройдёт восстановление от травмы на первых этапах, поэтому более точный ответ на этот вопрос можно будет дать через две-три недели», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Бекер принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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