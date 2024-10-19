Экс-полузащитник «Спартака» Шавло сравнил Барко с Цымбаларём и Черенковым

Экс-полузащитник «Спартака» Сергей Шавло сравнил игру полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко с экс-футболистами клуба Ильёй Цымбаларём и Фёдором Черенковым.

«Возможно, с Черенковым, он тоже с дриблингом был. Но Барко побольше может — обыграть на скорости, взять на себя два-три человека. Это Южная Америка, немного другое. Гаврилов мог отдать пас, но у него меньше дриблинга было. Илья Цымбаларь больше похож, но это уже другое поколение. Мы больше играли за счёт передач, стенок, паса вразрез», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Эсекьель Барко провёл 10 матчей, в которых забил пять мячей и оформил пять голевых передач.