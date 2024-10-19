Сергей Шавло: надеюсь, Станкович найдёт подход к Жозе

Бывший полузащитник и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал о взаимодействии главного тренера красно-белых Деяна Станковича и нападающего клуба Виллиана Жозе.

«Для меня важно, чтобы тренер доверял. Если видишь потенциал в игроке, веришь в него, игрок отдаётся на тренировке, ему надо дать шанс. Ребята убедили Станковича, что готовы играть. Сначала выходили на замену, а сейчас попадают в основной состав, Николсон забивает. У нас не россыпь нападающих, которых можем менять. Жозе ещё не совсем готов, хоть и забил «Динамо». Может, не привык к работе, которую хочет видеть Станкович. Но постепенно Виллиан оживает, воспрял после гола. Надеюсь, что тренер найдёт к нему подход. Николсон же мог и больше забить «Ростову». Он доказывает, что является игроком основного состава.

Немного потерялся Барко. Постепенно привыкает к чемпионату, но и соперник уже знает, как он играет, — пытаются держать поплотнее. В Махачкале его постоянно роняли, а судья спокойно на это смотрел. Арбитры выходят на матч, чтобы обезопасить футболистов, которые создают игру. Некоторые допускают высокий уровень борьбы, но она не должна переходить в сносы и рубку. Где-то судьи должны внимательнее относиться к футболистам, ведущим игру. Зрители же не приходят смотреть, кто как по ногам рубит», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.