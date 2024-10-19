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«Ливерпуль» видит замену ван Дейку в защитнике дортмундской «Боруссии» — Caught Offside

«Ливерпуль» видит замену ван Дейку в защитнике дортмундской «Боруссии» — Caught Offside
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«Ливерпуль» проявляет интерес к 24-летнему центральному защитнику дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеку, в котором мерсисайдцы видят потенциальную замену для 33-летнего Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский клуб готов предложить € 50 млн за трансфер Шлоттербека, а также сделать ему зарплату в размере € 7 млн в год. «Ливерпуль» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Ньюкасла» в борьбе за немецкого футболиста.

В нынешнем сезоне Шлоттербек принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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