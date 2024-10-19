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Пеп Гвардиола заявил, что готов помочь «Манчестер Сити» выбрать нового главного тренера

Пеп Гвардиола заявил, что готов помочь «Манчестер Сити» выбрать нового главного тренера
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов предложить свою помощь клубу в процессе поиска своего преемника, если руководство попросит его об этом.

«Если меня спросят [кто должен быть следующим тренером], я выскажу своё мнение, но это не моя работа. Решение остаётся за клубом. Я бы сказал, что новый спортивный директор должен сделать выбор с того момента, как меня уже не будет», — приводит слова наставника RMC Sport.

Напомним, контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года. Специалист возглавил английскую команду летом 2016 года. Под руководством Гвардиолы «горожане» впервые в истории выиграли Лигу чемпионов. В сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» удалось оформить требл. С испанцем во главе «горожане» шесть раз выиграли чемпионат Англии.

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