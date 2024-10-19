Борис Игнатьев: Слуцкий в Китае поднимает престиж российского футбола на новый уровень

Экс-тренер китайского ФК «Шаньдун Тайшань» Борис Игнатьев прокомментировал работу российского тренера Леонида Слуцкого в качестве наставника «Шанхай Шэньхуа».

«Слуцкий — один из лучших российских специалистов. Он доказал это работой в ЦСКА. Можно было бы огорчаться, если бы он не занимал такое почётное место в таблице. Слуцкий должен был себя хорошо проявить в Китае, что и делает. Надо отдать ему должное. Он в Китае поднимает престиж нашего футбола на новый уровень. Надеемся, что так и продолжит. Пожелаем ему удачи», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 27 декабря 2023 года китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Слуцкого на должность главного тренера команды. Официально российский специалист возглавил клуб 1 января 2024 года.