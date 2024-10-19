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Калафьори рассказал, что советовался с Де Росси о переходе в «Арсенал»

Калафьори рассказал, что советовался с Де Росси о переходе в «Арсенал»
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Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори рассказал о своих отношениях с экс-наставником «Ромы» Даниэле Де Росси и о том, что специалист сказал ему перед переходом в английский клуб.

«Он один из моих друзей, и я всегда спрашиваю его о своих самых важных решениях, и он всегда даёт мне хорошие советы. Я говорил с ним о переходе в «Арсенал», и он сказал: «Это одна из самых больших возможностей для тебя улучшить свои навыки игрока».

Во время моей первой тренировки я думал: «Неужели это реально?» Когда я впервые увидел эмблему «Арсенала», разве мог я подумать, что окажусь здесь? Это такое удивительное путешествие», — приводит слова Калафьори Football Italia.

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