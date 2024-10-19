Григорян: в игре с «Зенитом» «Акрон» был беспомощен по сравнению с самим собой
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Российский тренер Александр Григорян прокомментировал разгромное поражение тольяттинского «Акрона» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (0:5).
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16' 0:2 Мостовой – 39' 0:3 Кассьерра – 45' 0:4 Гонду – 52' 0:5 Артур – 85'
Удаления: Савичев – 75' / нет
«У «Зенита» ведущие игроки были на месте, у «Акрона» ведущие игроки были на месте. Команды получили небольшой эмоциональный перерыв и возможность как‑то усовершенствовать свои недостатки. Я видел все матчи «Акрона», он сегодня был беспомощен по сравнению с самим собой. В таких паузах команду можно где‑то и перетренировать», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.
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