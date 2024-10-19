Дэвис намерен просить зарплату в € 20 млн в год у заинтересованных в нём клубов — Sky

23-летний левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис намерен просить заработную плату в размере € 20 млн в год у любого клуба, заинтересованного в его услугах. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Sky Sport Germany.

По информации источника, крайне мала вероятность продления контракта канадского футболиста с мюнхенским клубом, заканчивающегося летом 2025 года. На текущий момент самый активный интерес к Дэвису проявляет мадридский «Реал», однако конкуренцию ему могут составить «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Ранее защитник отказался от предложения «Баварии» на € 14 млн в год.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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