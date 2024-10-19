Абаев: «Спартак» нестабилен, а у игроков «Краснодара» определённые эмоции от первого места

Бывший вратарь «Краснодара» Илья Абаев поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» будут играть со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» будет очень интересным. Жду атакующего футбола. «Спартак» в последнее время не так стабилен, а «Краснодар» сейчас располагается на первом месте, которое даст футболистам определённые эмоции. Но у «Спартака» тоже будет мотивация сыграть против лидера при своих болельщиках, чтобы вернуться в лидирующую группу», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.