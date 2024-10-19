«Фулхэм» отреагировал на обвинения в домогательствах экс-владельца клуба

Английский футбольный клуб «Фулхэм» опубликовал заявление после обвинений в адрес бывшего владельца Мохамеда Аль-Файеда в сексуальном насилии над девушками.

«Клуб глубоко обеспокоен тем, что рассказала бывший капитан женской команды Ронни Гиббонс. Мы выражаем ей глубочайшее сочувствие и поддержку.

Мы продолжаем подчёркивать наше абсолютное осуждение насилия во всех формах. Мы продолжаем устанавливать, пострадал ли кто-либо в клубе от Мохамеда Аль-Файеда или мог ли он пострадать от него каким-либо образом, как описано в недавних отчётах.

Если кто-либо захочет поделиться информацией или опытом, связанным с этим вопросом, мы настоятельно просим его связаться с полицией или клубом», — говорится в заявлении.

Напомним, бывший владелец английского «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед, ушедший из жизни в 2023 году, обвиняется в сексуальном насилии как минимум над пятью девушками.