«Я не хотел, чтобы он уходил». Тен Хаг объяснил причину продажи Мактоминея в «Наполи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался относительно продажи полузащитника Скотта Мактоминея в «Наполи» минувшим летом.

«Я не хотел, чтобы он уходил, но таковы правила. Клубам приходится соблюдать правила финансового фэйр-плей, хотя они и не очень хороши. Я бы даже сказал, что они плохие. Это вынудило нас принять такое решение», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мактоминей принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: