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Шешуков: если «Спартак» покажет свою лучшую игру, могут победить «Краснодар»

Шешуков: если «Спартак» покажет свою лучшую игру, могут победить «Краснодар»
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Бывший игрок «Спартака» Александр Шешуков оценил шансы красно-белых на победу в предстоящем матче с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

«Краснодар» находится в неплохой форме и показывает хорошую игру. Но «Спартак» будет играть дома при своих болельщиках. Думаю, будет полный стадион. Очень многое будет зависеть от игроков «Спартака» — если покажут свою лучшую игру и настроятся, могут обыграть «Краснодар», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча клубов пройдет сегодня, 19 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

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