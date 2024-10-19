Шешуков: если «Спартак» покажет свою лучшую игру, могут победить «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Александр Шешуков оценил шансы красно-белых на победу в предстоящем матче с «Краснодаром».

«Краснодар» находится в неплохой форме и показывает хорошую игру. Но «Спартак» будет играть дома при своих болельщиках. Думаю, будет полный стадион. Очень многое будет зависеть от игроков «Спартака» — если покажут свою лучшую игру и настроятся, могут обыграть «Краснодар», — сказал Шешуков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча клубов пройдет сегодня, 19 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.