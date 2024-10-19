«Барселона» и «Атлетико» проявляют интерес к 23-летнему вингеру «Вильярреала» — AS

«Барселона» и мадридский «Атлетико» заинтересованы в услугах 23-летнего крайнего нападающего «Вильярреала» Алекса Баэны. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в контракте испанского футболиста прописана сумма отступных в размере € 60 млн, что может стать препятствием для его подписания «Барселоной» и «Атлетико». Однако такую сумму за Баэну могут заплатить клубы из чемпионата Англии, проявляющие интерес к нему.

В нынешнем сезоне Баэна принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: