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Экс-защитник «Ахмата» Семёнов: я ещё не закончил карьеру

Экс-защитник «Ахмата» Семёнов: я ещё не закончил карьеру
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Бывший защитник сборной России и ФК «Ахмат» Андрей Семёнов заявил, что ещё не завершил профессиональную карьеру, а также рассказал о своих планах на будущее.

«Я ещё не закончил карьеру. Понял, что пока могу играть на хорошем уровне. Чувствую себя замечательно. И зимой буду искать себе какие-то варианты. Пока ничего называть не буду, но разговоры ведутся. Готов вернуться в бой!» — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, 35-летний игрок выступал за грозненский клуб с 2014 года. Защитник покинул «Ахмат» 1 июля 2024 года по истечении срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

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