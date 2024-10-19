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Тер Штеген приступил к тренировкам в рамках реабилитации после тяжёлой травмы

Тер Штеген приступил к тренировкам в рамках реабилитации после тяжёлой травмы
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, получивший серьёзную травму сухожилия надколенника в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:5), приступил к тренировкам на футбольном поле в рамках процесса реабилитации. Об этом информирует официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: fcbarcelona.com

Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 20'     0:2 Левандовски – 35'     1:2 Перес – 38'     1:3 Торре – 58'     1:4 Рафинья – 74'     1:5 Рафинья – 83'    

Ранее появлялась информация, что немецкий футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

В нынешнем сезоне тер Штеген принял участие в семи матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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