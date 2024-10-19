Иван Таранов: «Спартак» может прервать серию побед «Краснодара»

Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Краснодаром».

«Встречаются две равные команды. У «Краснодара» хорошая серия игр, «Спартак» в последних матчах выглядит прилично. Думаю, красно-белые могут прервать серию побед «Краснодара». Если не сегодня, то когда? Это прекрасный шанс для них. Фактор домашнего поля должен повлиять на ход игры. При своих трибунах играть легче», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра состоится сегодня, 19 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.