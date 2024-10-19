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Иван Таранов: «Спартак» может прервать серию побед «Краснодара»

Иван Таранов: «Спартак» может прервать серию побед «Краснодара»
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Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал предстоящий матч «Спартака» с «Краснодаром».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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«Встречаются две равные команды. У «Краснодара» хорошая серия игр, «Спартак» в последних матчах выглядит прилично. Думаю, красно-белые могут прервать серию побед «Краснодара». Если не сегодня, то когда? Это прекрасный шанс для них. Фактор домашнего поля должен повлиять на ход игры. При своих трибунах играть легче», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игра состоится сегодня, 19 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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