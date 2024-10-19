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Экс-защитник ЦСКА Каптилович: Пьянич — главная звезда в РПЛ

Экс-защитник ЦСКА Каптилович: Пьянич — главная звезда в РПЛ
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Каптилович высказался о полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

«Что касается перехода Пьянича в ЦСКА, то всегда хорошо, когда человек с таким европейским опытом приезжает сюда. Тем более в РПЛ сейчас не так много легионеров, этот переход в плюс лиге. Посмотрим, как он будет себя показывать, но по имени сейчас это главная звезда в чемпионате. В России был ещё Малком из «Барселоны», они для меня одинаково известны», — сказал Каптилович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Миралем Пьянич присоединился к московскому клубу в минувшем сентябре. Боснийский полузащитник подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год.

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