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«У него особая аура». В «МЮ» готовы к назначению ван Нистелроя на пост тренера команды

«У него особая аура». В «МЮ» готовы к назначению ван Нистелроя на пост тренера команды
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В «Манчестер Юнайтед» считают, что Руд ван Нистелрой, являющийся помощником главного тренера команды Эрика тен Хага, готов сменить 54-летнего специалиста на этой должности.

«Руд выглядит как тренер и ведёт себя как тренер. Он проводит индивидуальные встречи с игроками, и вокруг него определённо есть какая-то особая аура. Никто не скажет этого вслух, но, если бы ван Нистелрой стал тренером «Манчестер Юнайтед», никто бы не удивился», — приводит ESPN слова источника, знакомого с ситуацией.

Ван Нистелрой вошёл в тренерский штаб «красных дьяволов» минувшим летом. До этого, с 2022 по 2023 год, он возглавлял ПСВ.

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