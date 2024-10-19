«Ненависть фанатов оправданна». Погребняк высказался о форварде «Зенита» Соболеве

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, есть ли параллель между его переходом в «Зенит» и трансфером нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева из «Спартака», а также высказался о критике в адрес игрока со стороны болельщиков.

«Не думаю, что в этом плане у нас много общего. Я переходил в «Зенит» не из «Спартака» и показал себя в другой команде. Соболев же перешёл из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь. Ненависть фанатов оправданна.

Есть принципиальное противостояние «Зенита» и «Спартака». Когда игрок переходит из одной команды в другую, начинается негатив. Его необходимо потушить. Как? Хорошей игрой и голами», — приводит слова Погребняка Sport24.

Напомним, 27‑летний футболист перешёл в «Зенит» из «Спартака», за который выступал с 2020 года. Александр Соболев провёл за московскую команду 140 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи. В составе «Спартака» Соболев стал обладателем Кубка России в 2022 году.