Вратарь «Акрона»: все пять пропущенных мячей от «Зенита» — мои

Голкипер «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение в матче с санкт-петербургским «Зенитом».

«Все пять мои, мог выручить в тех моментах. Любой гол – это командная ошибка. Но если спрашивать, мог ли я выручить в моментах с пропущенными голами, конечно, мог», — приводит слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит», победу одержали сине-бело-голубые со счётом 5:0. Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.