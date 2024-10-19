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Вратарь «Акрона»: все пять пропущенных мячей от «Зенита» — мои

Вратарь «Акрона»: все пять пропущенных мячей от «Зенита» — мои
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Голкипер «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение в матче с санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 16'     0:2 Мостовой – 39'     0:3 Кассьерра – 45'     0:4 Гонду – 52'     0:5 Артур – 85'    
Удаления: Савичев – 75' / нет

«Все пять мои, мог выручить в тех моментах. Любой гол – это командная ошибка. Но если спрашивать, мог ли я выручить в моментах с пропущенными голами, конечно, мог», — приводит слова голкипера «РБ Спорт».

Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и санкт-петербургский «Зенит», победу одержали сине-бело-голубые со счётом 5:0. Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

После 12 сыгранных матчей «Акрон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 29 очков.

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