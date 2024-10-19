Экс-тренер Батракова высказался о результативности игрока в начале сезона

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о результативности 19-летнего футболиста в нынешнем сезоне.

«Предполагать какие-то успехи на футбольном поле достаточно трудно, потому что это непредсказуемый вид спорта. Возможны травмы и другие вещи, которые могут сместить стабильность в тренировочном процессе. Ему повезло, что не травмируется и играет. Его успехи связаны с хорошим тренерским штабом. Галактионов — тренер, который известен по работе с молодёжью. Его курс на омоложение команды даёт плоды и таких футболистов, как Батраков», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Батраков — воспитанник «Локомотива». Алексей в текущем сезоне сыграл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Батраков является лучшим игроком РПЛ по системе «гол+пас».