Варан стал членом правления ФК «Комо»

«Комо» объявил о назначении бывшего центрального защитника команды Рафаэля Варана на должность члена правления клуба.

«Недавно завершивший карьеру в профессиональном футболе Рафаэль Варан привнесёт свой опыт и лидерские качества. Это ознаменует следующую главу его карьеры за пределами футбольного поля.

Варан будет сотрудничать с руководителем отдела развития «Комо» Оушеном Робертсом и руководителем образовательной программы Жюльетом Болоном с целью поддержания усилий клуба по развитию молодёжи.

Его участие принесёт пользу не только игрокам, но и всему сообществу в целом. Интегрируя академическую, лидерскую и профессиональную подготовку в молодёжные программы, Варан стремится помочь молодым спортсменам подготовиться к жизни вне футбола», — сказано в заявлении клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

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