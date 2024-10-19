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Экс-тренер Батракова: Лёша понимает ту ответственность, которую накладывает на него статус

Экс-тренер Батракова: Лёша понимает ту ответственность, которую накладывает на него статус
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Бывший тренер хавбека «Локомотива» Алексея Батракова Андрей Нагибин рассказал о его отношениях со спортсменом.

«Я поздравил Лёшу с успехами. Мы на связи с ним и его родителями в повседневной жизни. Пожелал ему успехов, пообщались не только о футбольных вещах. Сложился дружеский и тёплый разговор. Лёша в полной мере понимает ту ответственность, которую накладывает на него статус. Но этот статус вполне заслужен его действиями на футбольном поле. Не могу сказать, что он по-юношески относится к ситуации. Он всё зрело понимает», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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