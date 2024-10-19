«До конца ещё не верится». Артём Фидлер — о вылете «Урала» в Первую лигу

Бывший капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер, в данный момент занимающий пост начальника команды, высказался об изменениях в команде после вылета из Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, что у многих футболистов уменьшились зарплаты.

«До конца ещё не верится, но мы уже сыграли в Первой лиге больше 10 туров, понимаем, что делать. У нас есть задача – все хотят, чтобы команда вернулась в РПЛ. Мы постарались максимально сохранить состав. Если бы не было лимита на легионеров, то оставили бы и их. В команде нет коренных изменений.

Конечно, у многих ребят уменьшились зарплаты – это нормально. Ты же понимаешь, вчера ты играл на одном уровне, а потом вылетаешь. Все всё прекрасно понимают, это естественно», — приводит слова Фидлера «Советский спорт».

После 14 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.