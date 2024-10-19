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Сергей Силкин: «Спартаку» даже дома будет тяжело играть с «Краснодаром»

Сергей Силкин: «Спартаку» даже дома будет тяжело играть с «Краснодаром»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о грядущем матче 12-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 19 октября.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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X
П2

«Спартаку» даже дома будет тяжело играть с таким «Краснодаром». «Быки» находились в прекрасной форме, но было две недели перерыва на сборные, которые могли сказаться на команде. Много иностранцев ездило в свои национальные команды. Сейчас у всех команд все приедут в разобранном состоянии. Что касается нестабильности «Спартака», то всё равно красно-белые последние матчи с «Ростовом» и «Динамо» выиграли», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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