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Кристофер Нкунку рассматривает вариант с уходом из «Челси» — Football Insider

Кристофер Нкунку рассматривает вариант с уходом из «Челси» — Football Insider
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26-летний атакующий полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку готов покинуть лондонский клуб грядущим летом, если он не станет игроком основного состава при главном тренере «синих» Энцо Мареске. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, французского футболиста не устраивает роль запасного в команде Марески. Подчёркивается, что интерес к Нкунку проявляет ряд ведущих европейских клубов.

В нынешнем сезоне Нкунку принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 430 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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