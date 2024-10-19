Тренер «Зенита» Оливейра высказался об идее матча сборной России и легионеров РПЛ

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением об идеи проведения матча сборной России с командой, состоящей из легионеров Российской Премьер-Лиги.

«Для сборной важно найти хорошего соперника. Если никого не будет, то можно рассмотреть матч со сборной легионеров как вариант. Было бы неплохо, но не я это решаю», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 29 очков и на текущий момент занимает первое место. В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится 27 октября.

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