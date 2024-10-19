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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получит российский паспорт – источник

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получит российский паспорт – источник
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30-летний левый защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос близок к получению российского гражданства, что может произойти уже в нынешнем году. После получения паспорта Российской Федерации футболист перестанет считаться легионером в РПЛ. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, процедура получения Сантосом российского паспорта длится на протяжении несколько месяцев. Подчёркивается, что «Зенит» направил соответствующий запрос в Российский футбольный союз (РФС), а также подготовил положительную характеристику для 30-летнего игрока, необходимую для следующих стадий рассмотрения вопроса.

Сантос перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2019 года из «Гамбурга». За этот период он принял участие в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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