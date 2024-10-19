Артём Фидлер: мечтаю, чтобы «Урал» вернулся в РПЛ и играл в еврокубках

Бывший капитан екатеринбургского «Урала» Артём Фидлер, в данный момент занимающий пост начальника команды, рассказал о своей футбольной мечте.

«Я бы хотел, чтобы «Урал» вернулся в Премьер-Лигу и играл в еврокубках. Это моя футбольная мечта, я бы хотел, чтобы клуб к этому стремился. У самого была мечта поиграть в РПЛ, и я её осуществил. Сейчас же на первом месте семья, чтобы всё хорошо было в семье, чтобы дочки радовали», — приводит слова Фидлера «Советский спорт».

После 14 сыгранных туров первое место в турнирной таблице занимает московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков. На второй строчке находится тульский «Арсенал», также набравший 26 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 25 очками.