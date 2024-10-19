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Станислав Черчесов высказался о возможном матче Казахстана со сборной России

Станислав Черчесов высказался о возможном матче Казахстана со сборной России
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Главный тренер команды Казахстана Станислав Черчесов рассказал о шансах проведения совместного матча со сборной России.

«Моя задача — аргументированно разобрать все плюсы и минусы именно с такой стороны. Но есть ещё коммерческая, финансовая, организационная и так далее. Давайте начнём с самого главного — пока не пройдёт жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли «окно» в календаре для проведения такого спарринга.

Плюс у федерации, насколько мне известно, уже есть ряд выгодных с точки зрения финансов и спорта предложений, они тоже взвешиваются. Все, кто со мной работали, знают, что каких-то хотелок в этом смысле нет. Нужно подходить комплексно, а не так, что у Черчесова есть желание лишний раз в Москву приехать и сыграть с национальной командой своей страны. К тому же и у сборной России могут быть свои планы», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

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