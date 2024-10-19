Мор: не жду много голов в матче «Спартак» — «Краснодар», будет очень упорная игра

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» будет играть с «Краснодаром». Встреча состоится сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Я понимаю, что шансы «Спартака» и «Краснодара» примерно равны. «Краснодар» не проигрывал в РПЛ в этом сезоне и смотрится очень достойно. Команда нашла баланс между атакой и обороной, чего никто не ожидал от «Краснодара» и от Мусаева. Могу сказать честно, что и я не ожидал. В этом плане «Краснодар» хорош.

Но «Спартак» играет дома и прибавляет по игре в последнее время. Бывают провалы, но они ожидаемы, потому что новый тренер ещё знакомится с футболистами. Есть хорошая динамика. «Спартак» дома пропустил только от «Динамо», то есть команда в домашних матчах играет довольно надёжно и не пропускает. «Краснодар» тоже пропускает очень мало.

Нужно не забывать, что атакующие футболисты «Спартака» и «Краснодара» уезжали в сборные. У «Спартака» уезжали Угальде и Бонгонда, у «Краснодара» — Кордоба и Сперцян. Это тоже скажется на атаке. Я жду непростой матч и не жду большого количества голов. Будет очень упорная игра», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.