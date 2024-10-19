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Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с шуткой о казахском языке

Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с шуткой о казахском языке
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал инцидент с шуткой о казахском языке.

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был неправ», — приводит заявление наставника «Спорт-экспресс».

Напомним, после игры со Словенией в Лиге наций российский специалист решил пошутить. Один из журналистов задал вопрос на казахском языке, а Черчесов парировал следующей фразой: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

В Министерстве туризма и спорта попросили Казахстанскую федерацию футбола (КФФ) объяснить поведение российского тренера. Позднее российского специалиста оштрафовали за высказывание.

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