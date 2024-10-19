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В сборной Сирии подтвердили проведение матча с Россией 19 ноября в Волгограде — источник

В сборной Сирии подтвердили проведение матча с Россией 19 ноября в Волгограде — источник
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Менеджер сборной Сирии Удачи Фаталлах подтвердил, что товарищеский матч с российской национальной командой пройдёт 19 ноября в Волгограде.

«Контракт ещё не подписан, но матч состоится 19-го числа следующего месяца. Игра пройдёт в Волгограде», — приводит слова Фаталлаха «Матч ТВ».

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина обыграли Сербию со счётом 4:0. 7 июня российская национальная команда победила Беларусь со счётом 4:0. 5 сентября сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0. В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр.

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