Терёхин: «Спартак» играет очень нестабильно даже при Станковиче

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 19 октября. Начало игры — в 16:30 мск.

«Неизвестно, как сложится матч «Спартак» — «Краснодар». Большинство футболистов уезжало в свои национальные сборные. У «Краснодара» восемь человек, а у «Спартака» — шесть. Непонятно, в каком состоянии они вернулись. До паузы «быки» здорово играли, одерживая победы дома и на выезде, но на игре команды может сказаться перерыв на сборные.

«Спартак» играет как обычно. Он может выиграть матч, а может проиграть. Это вообще нестабильная команда. Что при старом тренере, что при Станковиче красно-белые играют с перепадами», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.