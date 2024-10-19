Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Терёхин: «Спартак» играет очень нестабильно даже при Станковиче

Терёхин: «Спартак» играет очень нестабильно даже при Станковиче
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится сегодня, 19 октября. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неизвестно, как сложится матч «Спартак» — «Краснодар». Большинство футболистов уезжало в свои национальные сборные. У «Краснодара» восемь человек, а у «Спартака» — шесть. Непонятно, в каком состоянии они вернулись. До паузы «быки» здорово играли, одерживая победы дома и на выезде, но на игре команды может сказаться перерыв на сборные.

«Спартак» играет как обычно. Он может выиграть матч, а может проиграть. Это вообще нестабильная команда. Что при старом тренере, что при Станковиче красно-белые играют с перепадами», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
У «Спартака» и «Краснодара» ярчайшее противостояние. Как хорошо вы его знаете?
Тест
У «Спартака» и «Краснодара» ярчайшее противостояние. Как хорошо вы его знаете?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android