В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче с «Ахматом»
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Руководство «Факела» обратится в экспертно-судейскую комиссию при Российском футбольном союзе (РФС) из-за двух эпизодов в матче с «Ахматом».
МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13' 1:1 Каштанов – 16' 2:1 Камилов – 33' 2:2 Марков – 77' 2:3 Каштанов – 90+4'
Удаления: нет / Дзиов – 84'
«Факел» обратится в ЭСК по поводу двух эпизодов, случившихся в матче с грозненским «Ахматом». Первый – неназначенный пенальти на Алексее Каштанове, когда он получил удар по ноге в штрафной площади соперника на 50-й минуте матча.
Второй эпизод – назначенный арбитром штрафной на 32-й минуте, который привёл к голу «Ахмата». В воронежском клубе уверены, что в предшествовавшем эпизоде Игорь Калинин не нарушал правила», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Факела».
Напомним, матч между командами в рамках 12-то тура РПЛ завершился вчера, 18 октября, со счетом 3:2 в пользу «Факела».
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