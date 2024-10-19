Утверждено расписание 6-го раунда Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Матчи состоятся 29 и 30 октября.
29 октября (вторник):
- 17:30 мск. «Тюмень» – «Амкар» (Пермь);
- 20:00 мск. «Балтика» (Калининград) – «Урал» (Екатеринбург).
30 октября (среда):
- 17:45 мск. «Шинник» (Ярославль) – «Чайка» (Песчаанокопское);
- 20:00 мск. «Сочи» – «Спартак» Кострома.
Каждая пара проведёт одну встречу.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
Самые титулованные футбольные клубы России:
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